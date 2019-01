Marsala, "I picciotti del Toro" salutano i colleghi del neo club milanista

28/01/2019 10:00:00

Sono diversi gli attestati di amicizia e stima per il ricostituito club rossonero a Marsala. Anche "I picciotti del Toro" con il presidente Giuseppe Anselmi hanno voluto fare gli auguri al club milanista. Questa la nota dei tifosi granata agli amici milanisti:

"La rinascita del Milan Club di Marsala è una grande opportunità per lo sport, oltre che per il mondo del tifo organizzato, e, soprattutto, per le attività benefiche ad esso correlate. Lo zoccolo duro dei tifosi rossoneri lilibetani, molti dei quali sono, peraltro, carissimi e fraterni amici, si è ricostituito con l'auspicio di ripercorrere le orme dello storico Milan Club Marsala "Gianni Rivera"; il nuovo sodalizio è intitolato ad un'altra "bandiera" rossonera, Paolo Maldini. Per questo, il presidente del Club "I Picciotti del Toro - Gruppo Sicilia" Giuseppe Anselmi, a nome di tutto il consiglio direttivo, dei soci e delle persone vicine al club siciliano granata, augura agli amici rossoneri un percorso ricco di soddisfazioni, nell'ottica, principalmente, dell'organizzazione di manifestazioni, in sinergia con altri club organizzati sia su Marsala che in provincia, che possano esaltare i valori dell'amicizia, della solidarietà e del rispetto reciproco. Ad Maiora".