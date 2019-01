Marsala, arrestato un posteggiatore abusivo a Porticella

30/01/2019 22:20:00

Un posteggiatore abusivo è stato arrestato dalla polizia a Marsala. Si tratta di Giuseppe Marco Rosolia, pregiudicato noto alle forze dell'ordine. Ha chiesto con troppa insistenza i soldi ad una persona che aveva appena parcheggiato l'auto in Piazza Marconi, a Porticella, domenica sera.

L'uomo ha chiamato la polizia, e quando la volante è arrivata il posteggiatore ha dato di matto, scagliandosi contro gli agenti a caici e pugni e rigando anche la volante, una volta fermato.

Da qui l'arresto per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, nonché la denuncia per la tentata estorsione. Ecco il comunicato del Commissariato di Via Verdi:

Nella serata del 27.01.2019, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Marsala ha tratto in arresto ROSOLIA Giuseppe Marco per il reato di resistenza a P.U. e lesioni personali aggravate, nonché denunciato a piede libero per i reato di oltraggio a P.U., tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

In particolare, a seguito della segnalazione pervenuta presso questi Uffici da parte di un utente che era stato minacciato da un parcheggiatore abusivo presso questa piazza Marconi per la mancata dazione di un euro, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato giungeva prontamente sul luogo, individuando immediatamente il ROSOLIA Giuseppe Marco, noto pregiudicato, indossante il medesimo abbigliamento descritto dal richiedente, il quale alla vista dei poliziotti iniziava ad inveire nei loro confronti con frasi offensive.

Nel momento in cui gli agenti gli si sono avvicinati per identificarlo, chiedendogli i documenti, lo stesso reagiva violentemente con gomitate e manate, ferendo gli stessi agenti.

Una volta fatto entrare nell’autovettura di servizio, il soggetto iniziava a colpire con calci e pugni l’interno dell’autovettura, rigando inoltre, con una chiave, il vetro di un finestrino.

In data odierna, l’arrestato, pluripregiudicato anche per reati specifici, a seguito di udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne, nonché a quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.