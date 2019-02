Il Marsala Femminile in trasferta a Palermo

03/02/2019 05:31:00

Prime luci di domenica 3 febbraio 2019, è tempo di calcio per le ragazze di missis Valeria Anteri, tecnico del Marsala Femminile. Fra poche ore le azzurre scenderanno in campo per la 4° giornata del campionato di Eccellenza femminile Girone Sicilia 2019. Le lilibetane, ancora “al palo” in questa stagione (due sconfitte nelle prime due partite disputate, con la terza in programma non giocata in quanto il calendario prevedeva il proprio turno di riposo), saranno impegnate alle ore 15:00 al “Rosolino Lo Cicero” di Palermo contro il Delfini Vergine Maria, squadra “cenerentola” del campionato avendo incassato ben 13 reti (ed ovviamente tre sconfitte sul altrettanti incontri disputati) senza mai segnare in questo campionato. Capitan Cristina Marino e compagne devono obbligatoriamente ripartire con una convincente vittoria in trasferta.



4° giornata:



Catania Femminile – Monreale

Delfini Vergine Maria – Marsala Femminile

riposa: Femminile Acese



La Classifica (fra parentesi le gare disputate):



Monreale 6 punti (2)

Catania Femminile 6 (2)

Femminile Acese 6 (3)

Marsala Femminile 0 (2)

Delfini Vergine Maria 0 (3)



Emanuele Scavuzzo