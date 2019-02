Alcamo cantiere aperto, lavori per sistemare le strade

09/02/2019 15:00:00

Alcamo, un cantiere aperto, sono in itinere tanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna ed esterna e lavori di manutenzione e messa in sicurezza di tante strade comunali.



Dichiara il Sindaco Domenico Surdi: “stiamo sistemando alcune strade della nostra Città sia del centro urbano che nelle aree di periferia. Sono in corso i lavori sia per eliminare le buche che per ripristinare il passaggio in zone ormai abbandonate, come la via Guastella. Intanto gli uffici competenti stanno per aggiudicare altri lavori riguardanti non solo importanti arterie ma anche strade più piccole ma molto trafficate. Il lavoro di programmazione fatto in questi primi anni della mia sindacatura comincia a dare i suoi frutti”.

Dichiara il vice Sindaco Vittorio Ferro: "sono stati ultimati i lavori di Corso Generale Medici, cui abbiamo più volte dato notizia, riguardanti il manto stradale, i marciapiedi, l’asfalto, la segnaletica; continua Ferro “in corso il 1^ stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna ed esterna per un importo di circa 160 mila euro comprendenti 3 interventi su tre strade, oggetto di smottamento delle scarpate: Strada Costa che collega via Kennedy con la SS 119 (via Benedetto Guastella), in particolare questi lavori sono già quasi ultimati; mentre si stanno facendo i lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale di Piano Marrano, a cui seguiranno i lavori della Strada Crivara.

Ed ancora, per un importo di circa 100 mila euro sono in itinere i lavori di messa in sicurezza e manutenzione comprendenti la rotatoria di Corso Generale Medici, SS 113 di competenza comunale e la sistemazione dei tratti adiacenti. Si stanno riparando le buche attraverso i lavori di manutenzione ordinaria urgente della viabilità interna ed esterna rurale, alcune delle strade coinvolte sono via Allegrezza, via per Pietralonga, Fastuchera, zio Paolo, via Ugo Foscolo, via Pietro Maria Rocca, Porta Palermo, Padre Pino Puglisi, via Vittorio Veneto, via Narici, viale Italia etc”.

Nel frattempo sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria della Via Benedetto Guastella (contrada Costa). Da diversi anni il transito era limitato e difficoltoso a causa di alcuni cedimenti stradali, nei prossimi giorni si procederà alla posa dell'asfalto e già la prossima settimana la strada potrà essere riaperta al pubblico transito.

"Ultimati i lavori la ditta si sposterà in via per Pietralonga (contrada Piano Marrano) per la manutenzione straordinaria di un altro tratto di viabilità rurale" dichiara il vice sincaco.

"Da diversi anni i residenti erano in attesa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità che ormai era quasi intransitabile”.

Conclude Ferro “grazie alla prevista programmazione 2017-2019 è stato possibile realizzare le opere che, a causa delle condizioni meteo non ottimali, hanno richiesto per la loro esecuzione oltre 3 mesi di tempo.

Nonostante siamo in piena stagione invernale, le manutenzioni stradali programmate continueranno senza particolari interruzioni per essere ulteriormente intensificate durante la stagione estiva”.