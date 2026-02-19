Cosa c’è nel nuovo regolamento sulla movida a Marsala

19/02/2026 06:00:00

Marsala prova a mettere un argine alla movida violenta dopo mesi segnati da risse, aggressioni e tensioni nel centro storico. E' stato un anno difficile sul fronte della sicurezza urbana: episodi gravi, dal machete in pieno centro alle risse nelle piazze e sul litorale, hanno alimentato una crescente richiesta di regole più chiare e controlli più stringenti.

Adesso il Comune ha approvato un nuovo Regolamento comunale per le attività di pubblico esercizio, intrattenimento, somministrazione e sicurezza urbana

Vediamo, in concreto, cosa cambia.

Obiettivo: equilibrio tra movida e residenti

Il regolamento punta a trovare un equilibrio tra socialità, turismo e diritto al riposo dei residenti. L’idea è tutelare sicurezza, salute pubblica, decoro urbano e patrimonio storico, senza spegnere del tutto la vita notturna.

Stop alcol da asporto di notte

Uno dei punti centrali riguarda la vendita di alcolici.

Vietata dalle 23:00 alle 7:00 la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in vetro e metallo su tutto il territorio comunale.

Stop anche alla vendita di alcolici nei distributori automatici nella stessa fascia oraria.

Consentita invece la somministrazione all’interno dei locali e nelle aree esterne autorizzate.

Ammessa la consegna a domicilio nel rispetto delle norme vigenti.

È una delle misure più attese, dopo mesi di segnalazioni su consumo incontrollato di alcol nelle piazze.

Orari per musica e locali

Il regolamento introduce orari uniformi per apertura e diffusione musicale.

Dal 16 settembre al 14 giugno:

Musica fino alle 24:00 dal lunedì al giovedì.

Fino all’1:00 venerdì, sabato, domenica e prefestivi.

Discoteche (tipologia C): fino alle 3:30 nei weekend e prefestivi, fino alle 2:00 negli altri giorni.

Dal 15 giugno al 15 settembre:

Musica consentita tutti i giorni fino alle 2:00.

Divieto assoluto di diffusione musicale dalle 2:00 alle 9:00.

Discoteche: fino alle 3:30 nei weekend e prefestivi.

Resta l’obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla legge nazionale.

Obblighi per i gestori

I titolari di locali dovranno:

Garantire pulizia e decoro anche entro 20 metri dall’esercizio.

Esporre cartelli sulle norme di convivenza civile.

Mettere in sicurezza arredi esterni.

Vigilare sui comportamenti dei clienti e segnalare eventuali disordini.

Rispettare prescrizioni su videosorveglianza nei locali danzanti.

Nel centro storico, non esporre mastelli di vetro e metallo prima della chiusura.

La responsabilità non è solo individuale ma anche in capo ai gestori.

Ambulanti e ZTL

Divieto di ingresso per attività ambulanti e itineranti nelle mura cittadine e nelle zone ZTL.

Nel resto del territorio, la sosta è consentita per un massimo di 4 ore, salvo deroghe con ordinanza sindacale per eventi.

Sale giochi e slot

Sale giochi e scommesse: aperte dalle 10:00 alle 24:00.

Slot machine con vincita in denaro: funzionamento consentito solo dalle 15:00 alle 20:00.

Fuori orario devono essere spente e inaccessibili.

Sanzioni

Multe da 100 a 500 euro.

Possibile sequestro temporaneo di bevande o impianti sonori.

Dopo due violazioni in 12 mesi: sospensione per 5 giorni.

Alla terza violazione: sospensione per 10 giorni.

Il regolamento arriva dopo mesi di ordinanze temporanee e polemiche, come quella che vietava perfino di sedersi su gradini e marciapiedi. Ora si passa a uno strumento strutturato, con regole valide per tutto il territorio.

Resta da capire se basterà.

Perché le norme possono fissare orari e divieti. Ma la vera sfida, dopo quello che la città ha vissuto nell’ultimo anno, è farle rispettare.



