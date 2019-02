Eccellenza, il punto sulla 23Â° giornata

24/02/2019 19:17:00

Immutate le distanze in vetta dopo la ventitreesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia. Il Licata continua il suo percorso verso la Serie D, tallonato dal Canicattì. Ancora incerto il quadro dei play-off. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Alcamo-Nuova Caccamo 1-2

Licata-Castellammare 2-0

Mazara-Marsala 1912 3-0

Mussomeli-Pro Favara 2-4

Parmonval-Dattilo Noir 1-0

Partinicaudace-Canicattì 0-2

Sant'Agata-Geraci 2-1

Castelbuono-Cus Palermo rinviata al 6/3

Il Licata non sbaglia un colpo. La squadra di mister Campanella si impone con due goal per tempo sul Castellammare, firmati dal solito Cannavò e da Maltese. Gialloblù che rispondono quindi alla vittoria di ieri del Canicattì, arrivata grazie alle marcature di A. Caronia e De Luca. Spera ancora in un posto nei play-off il Mazara che , tra le mura amiche, fa suo il derby trapanese con il Marsala 1912. Decisiva la doppietta di Giannusa e la rete su rigore di Concialdi. Brutta sconfitta per l'Alcamo, battuto a domicilio dalla Nuova Caccamo. Dopo l'iniziale vantaggio bianconero di Pirrone gli ospiti rimontano nella ripresa, con la splendida doppietta di Mercanti. Altra vittoria per il Pro Favara, ormai prossimo alla aritmetica salvezza. I favaresi ne rifilano ben quattro al Mussomeli. In goal Contino (doppietta), Sane e Priolo. Inutili le reti di Sciacca e Messina che provano a riaprire la partita per i padroni di casa. Negli altri anticipi del sabato vittorie per Parmonval e Sant'Agata. Palermitani che superano di misura il Dattilo Noir nello scontro diretto, grazie alla rete di Bennardo, Sant'Agata che vince nel finale sul Geraci. Apre le marcature Piyuka per i messinesi, pareggia poco dopo Serio per i madoniti, decide la gara Bontempo per i suoi, a quattro minuti dal termine. Rinviata per neve la sfida salvezza tra Castelbuono e Cus Palermo.

La Classifica:

Licata 61

Canicattì 55

Sant'Agata 48

Mazara 40

Parmonval 40

Dattilo Noir 40

Pro Favara 34

Geraci 32

Alcamo 29

Castellammare 28

Mussomeli 26

Marsala 1912 20

Nuova Caccamo 18

Cus Palermo 17

Partinicaudace 11

Castelbuono 6

Il prossimo turno (mercoledì 27 febbraio 2019):

Cus Palermo-Partinicaudace

Castellammare-Mazara

Dattilo Noir-Sant'Agata

Geraci-Licata

Mussomeli-Parmonval

Nuova Caccamo-Castelbuono

Marsala 1912-Alcamo

Pro Favara-Canicattì

Riccardo Tranchida