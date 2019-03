E' uscita "Dieci Live", la nuova raccolta dei "Musicanti di Gregorio Caimi"

02/03/2019 18:00:00

E' uscita ieri, per l’etichetta Cultural Bridge: “Dieci Live” de "I Musicanti di Gregorio Caimi", una raccolta di 13 brani registrati dal vivo, presso il teatro Baluardo Velasco di Marsala nel marzo 2013, in occasione dei dieci anni di attività della band. L'album può essere ascoltato su spotify e acquistato sui maggiori digital store.

Nel 2002 il chitarrista Gregorio Caimi riunisce intorno a sé un gruppo di musicisti siciliani con formazione e caratteristiche diverse. Da questo intreccio culturale e musicale nascono "I Musicanti".

La loro musica miscela sapientemente le tradizioni provenienti da diversi angoli del mediterraneo, a cui si aggiungono influssi provenienti dall'Africa, dando vita ad un risultato originale ed esplosivo, gradevole soprattutto dal vivo. Si tratta di un vero e proprio progetto di musica popolare.

I Musicanti rappresentano, un esempio di commistione di stili musicali, lingue e dialetti, sonorità moderne e strumenti musicali arcaici, attraversando un decennio di musica con una maturazione artistica oggi raggiunta nella musica folk-popolare. Musica popolare nell'accezione di "etnica", per mettere in risalto i suoni e le atmosfere della Sicilia, isola mediterranea per eccellenza, crocevia culturale dove si incontrano e scontrano il forte radicamento della cultura locale con le nuove tendenze globali. È proprio questo il campo di ricerca battuto da "I Musicanti": far propria la tradizione mediterranea e allo stesso tempo far confluire le diverse esperienze (jazz, rock, folk, ecc.) dei musicisti che ne fanno parte.