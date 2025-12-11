Sezioni
Cultura

» Cose di musica
11/12/2025 12:38:00

Mazara del Vallo, il 3 gennaio arriva il “Bublé Bublé Christmas Show” al Teatro Rivoli

 Il 3 gennaio 2026, il Teatro Rivoli di Mazara del Vallo ospiterà il “Bublé Bublé Christmas Show”, il più grande tributo italiano dedicato al celebre crooner Michael Bublé.

L’evento, prodotto da AmantiArts Music, segna una data storica in Sicilia, portando sul palco un concerto che unisce la magia del Natale alla grande musica swing.

Guidato dalla voce straordinaria di Riccardo Retrosi, noto per la sua partecipazione a Like a Star su Canale 9, il concerto offrirà un viaggio musicale attraverso i più grandi successi di Bublé, da Me and Mrs Jones a Home, passando per Moondance e Save The Last Dance For Me. Con l’aggiunta delle canzoni natalizie più iconiche del repertorio di Bublé, come Santa Claus Is Coming To Town e White Christmas, lo spettacolo promette di essere una celebrazione unica e coinvolgente del cantante italo-canadese. L’ingresso sarà a partire da €15,00, con prenotazioni disponibili presso la biglietteria del Cine Teatro Rivoli. Per ulteriori informazioni, contattare i numeri 338 9068219, 393 9488626 o 348 0349658.









