Sicilia, ancora sangue sulle strade: due incidenti stradali mortali in poche ore

04/03/2019 07:00:00

Ancora sangue sulle strade in Sicilia, con due incidenti mortali in poche ore.

Un motociclista di 49 anni, Giuseppe Santamaria, 46 anni, è morto in un frontale con un furgone che si è verificato ieri mattina sulla statale 185 che conduce a Novara di Sicilia. Sono intervenuti i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua moto quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto proveniente dal senso opposto, rimanendo gravemente ferito.

I sanitari del 118, vista la gravità delle sue condizioni, avevano deciso di trasferire il ferito al Policlinico di Messina in codice rosso, ma il motociclista è deceduto prima dell’arrivo al nosocomio.

Altro schianto mortale in via Napoli a Pozzallo. La vittima è Carmelo Sigona, di 46 anni. L'uomo era alla guida di una Renault Clio, quando ha avuto un malore forse un infarto, e la sua auto è finita su un palo all'altezza del civico 155. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto che constatarne la morte. Ad effettuare i rilievi i carabinieri che hanno allertato la polizia municipale per sistemare il palo della segnaletica stradale. Sul posto è arrivato anche il medico legale.

Sigona, fioraio molto noto in città, lascia la moglie e due figli minorenni.