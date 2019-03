E' morto il bimbo di due anni caduto dal carro di Carnevale

06/03/2019 19:30:00

Non ce l'ha fatta. Il piccolo Gianlorenzo Manchisi, il bimbo di due anni e mezzo che ieri pomeriggio è caduto dal carro di Carnevale durante una sfilata in centro a Bologna, è morto nel pomeriggio all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano-romagnolo dove era ricoverato da ieri in condizioni gravissime.

Ne dà notizia l'Ausl di Bologna, mentre la famiglia si stringe nel suo dolore. Ora sulla tragedia sarà la magistratura a far luce. Per tutto il giorno genitori e familiari non hanno mai lasciato l'ospedale Maggiore, in attesa insieme al loro legale, l'avvocato Mauro Alessio Nicastro.