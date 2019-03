Mazara, per l’8 marzo il convegno Ada “Mens sana in corpore sano: come mantenere...

07/03/2019 08:05:00

“Mens sana in corpore sano: come mantenere il giusto equilibrio nella terza età” è il convegno che si terrà venerdì 8 marzo, a partire dalle 10, nei locali della “Casa del pescatore” di Mazara del Vallo. L’iniziativa è organizzata dall’Ada di Trapani (Associazione per i diritti degli anziani), insieme ad Ada in rete e Fondazione con il Sud.

Aprirà i lavori il presidente dell’Ada di Mazara del Vallo Filippo Armato, modererà il presidente provinciale Ada Trapani Leonardo Falco.

Relazioneranno sul tema della giornata il dottor Luciano D’Angelo, la psicologa Angela Maiorana, la nutrizionista Susanna Ferro e l’insegnante di Yoga Giusy Gennaro.

Interverranno poi al convegno il segretario generale Uil Pensionati Trapani Stu Trapani Sud Vita Angileri, il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello e il presidente regionale Ada Sicilia Nino Toscano.

“In occasione della Giornata internazionale della donna – afferma il presidente provinciale Ada Trapani Leonardo Falco – intendiamo dar vita come Associazione per i diritti degli anziani a un momento di aggregazione su un tema per noi importante, grazie a diversi professionisti che ci hanno dato la loro disponibilità a intervenire”.