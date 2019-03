Sicilia, il sorriso beffardo dell’uomo che ha ucciso a calci e pugni la fidanzata

08/03/2019 22:15:00

Dopo un lungo interrogatorio in Questura Christian Io

ppolo, 26 anni, ha confessato di avere ucciso a calci e pugni la fidanzata, la 29enne Alessandra Immacolata Musarra, trovata morta vicino al letto nel suo appartamento in contrada da Campolino, in zona Santa Lucia Sopra Contesse, un rione in collina che si affaccia Messina. Christian era geloso di un ex ragazzo della vittima e temeva che i due si fossero riavvicinati. Era diventato ossessivo e per questo lei aveva deciso di lasciarlo. Mercoledì sera l'ultima discussione.

Nelle immagini il giovane lascia la questura di Messina per essere trasferito al carcere di Gazzi con l'accusa di omicidio.

E’ salito sulla macchina della polizia quasi sorridendo, con un ghigno dal tono beffardo.