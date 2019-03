Verso le elezioni amministrative. La situazione a Mazara e Castelvetrano

10/03/2019 06:00:00

A Mazara del Vallo si è dimesso il sindaco Nicola Cristaldi, adesso è in corsa per la campagna elettorale per la sindacatura di Calatafimi-Segesta.

La sua ambizione politica non è solamente quella di ritornare a fare il Primo Cittadino a Calatafimi ma anche di lavorare per l’elezione di Mariella Martinciglio, candidata a sindaco di Mazara.



Una continuità, dicono, dettata dal buon lavoro dell’Amministrazione Cristaldi, il gruppo in sostegno della Martinciglio non vuole tornare indietro.

A dimostrazione del buon andamento di questa giunta hanno acquistato, per valorizzare la città del Satiro danzante, due puntate di “Ricette all’italiana”. Le puntate, che andranno in onda su rete 4, saranno trasmesse proprio nel bel mezzo della campagna elettorale per un costo di 6 mila euro più iva.

C’è finalmente il nome del candidato sindaco per il centro destra, si tratta di Benedetta Corrao. La scelta è avvenuta dopo tante riflessioi, l’accordo è stato raggiunto da Toni Scilla, commissario provinciale di Forza Italia, con Mimmo Turano, leader dell’Udc, Giulia Ferro, coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima. A sostegno della Corrao, già esponente della giunta Maccaddino, ci sono quattro liste: UDC, Diventerà Bellissima, Forza Italia e una lista civica.



Non sarà della partita il gruppo Torrente, che ha rotto con Scilla qualche settimana fa, le tre liste, già pronte, hanno deciso di appoggiare un altro candidato sindaco: Giorgio Randazzo della Lega. Il 10 marzo alle 17, presso il cinema Rivoli, Randazzo presenterà ufficialmente la sua candidatura a sindaco, accanto a lui anche il gruppo degli Autonomisti.



Insieme ai due candidati la lista, per la corsa al governo della città, si allunga con Nicola La Grutta per i Cinque Stelle, Salvatore Quinci con tante liste civiche e con un gruppo consiliare appena formato che prende il nome di “Progetto Politico”, Pasquale Safina per il Partito Democratico. “INIZIA ORA 2.0”, è il nome dell’evento – il secondo dopo quello del 27 gennaio – che si svolgerà oggi pomeriggio a Mazara del Vallo, a partire dalle ore 15.30 al Cinema Grillo, a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci. Continua, quindi, il viaggio verso la visione concreta di una nuova città: Mazara del Vallo, che si sta risvegliando attraverso la partecipazione di tante nuove forze, di nuove idee e attraverso l'attenzione verso nuove progettualità e buone pratiche amministrative.

I giovani e le loro opportunità saranno i protagonisti dell'evento in programma domani. Tra gli ospiti, Martina Ferracane, consulente per le politiche digitali, e inserita da Forbes, nel 2018, nella lista degli under 30 più influenti d’Europa per aver co-fondato Oral3D, una start-up che rende la stampa 3D semplice e intuitiva per i dentisti. Martina Ferracane interverrà con il tema “Il futuro parte dall’educazione. Come formare una generazione di creatori digitali”, con il quale illustrerà la sua idea di un mondo in cui le politiche pubbliche possano sfruttare al meglio la rivoluzione digitale per educare, sostenere e promuovere il benessere di tutti i cittadini.



Campagna elettorale pronta a partire pure a Castelvetrano dove si voterà il 28 aprile. Tra i candidati c’è Luciano Perricone con quattro liste civiche: Castelvetrano Futura, Le Ali per Castelvetrano (lista di Giovanni Lo Sciuto), Area Democratica e Liberi e Indipendenti che è il movimento civico dello stesso Perricone.

Per i Cinque Stelle scenderà in campo Enzo Alfano, in bilico la candidatura di Calogero Martire che dovrebbe essere una candidatura del Pd ma senza simbolo alcuno.

C’è l’alleanza Lega-Fratelli d’Italia che punta ad Alessandra Cascio.