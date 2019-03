Trapani. Innovazione e Smar City, accordo tra Comune e Istituto "Da Vinci"

13/03/2019 22:00:00

Dopo la nomina simbolica dell’Istituto Tecnico Industriale “Assessore alla Smart City”, la giunta comunale di Trapani ha approvato l’atto d’indirizzo per attuare un protocollo d’intesa con l’Istituto Leonardo da Vinci.



E’ da tempo che l’Amministrazione Comunale apprezza e osserva la competenza e i risultati ottenuti dagli studenti dell'ITI, in ambito tecnologico e digitale partecipando, peraltro con successo, alla competizione “Zero Robotics” organizzata dal Massachutes Institute of Tecnology, collocandosi al primo posto nella classifica italiana e successivamente partecipando alla selezione finale tenutasi a Boston.

“La stipula della Convenzione intende principalmente valorizzare le giovani generazioni - afferma il Sindaco Giacomo Tranchida - incentivando l'eccellenza degli studenti e le competenze, a vario titolo acquisite, creando nel territorio Trapanese favorevoli condizioni che, adeguatamente governate e sostenute possa no prefigurare un ampio e sistematico sviluppo dell’informazione e della comunicazione in rete sia a scopo didattico che amministrativo”.



L’obiettivo del protocollo riguarda la definizione di un percorso comune tra il Comune di Trapani e l’ITI L. Da Vinci, sotto forma di cabina di regia che avrà i seguenti obiettivi:



Collaborazione alla pianificazione dell’innovazione tecnologica del Comune di Trapani;

Ricerca & Sviluppo di soluzioni in innovazione tecnologica sotto forma di sperimentazione e prototipizzazione, presso la sede dell’ITI L. Da Vinci, già Snodo Formativo del territorio del Comune di Trapani;

Attività di Alternanza Scuola – Lavoro con gli alunni dell’ITI Da Vinci per lo sviluppo di soluzioni e servizi inerenti l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

Studio di insediamenti di Spin-off e start up innovative, rendendo disponibili una serie di servizi di tutoraggio, management, attrezzature per test e sale prove prototipi, per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo di impresa con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici e industriali assumendo il ruolo di investitori di rischio;

Promozione di attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale del Territorio, quale elemento di competitività del Territorio di Trapani e dell’Istituzione Scolastica, sulla digitalizzazione e automazione ICT con Ricerca & Sviluppo di Applicativi Software e Dispositivi Hardware;

Consolidamento di processi innovativi nei settori della digitalizzazione, delle telecomunicazioni, della robotica, dell’automazione e dell’innovazione tecnologica con l’obiettivo di creare quell’ecosistema di soluzioni, servizi, tecnologie e competenze innovative capace di creare una vera e propria “Smart Community”, in grado di cogliere appieno le opportunità di sviluppo (efficientamento e crescita dell’esistente, creazione di nuove iniziative e startup) generate dalla “Industria 4.0”;

Promozione di attività volte a favorire l’integrazione e l’interoperatività tra tutti i sistemi digitali adottati dalla Port Community, i soggetti della logistica e le imprese operanti in ambito interportuale, sia in termini di efficacia dell’interscambio di informazioni tra le varie piattaforme esistenti, sia in termini di integrazione con i futuri sistemi di livello nazionale previsti dalla legge;

Innovazione tecnologica, digitale e della formazione, su asset distintivi nei settori produttivi di riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, agroalimentare, turismo e commercio), presenti nel Protocollo intesa di riferimento;

Pianificare lo sviluppo delle competenze digitali presenti nel Piano Nazionale Industria 4.0 attraverso:

â—¦ Percorsi Tecnici Didattici dedicati

â—¦ Percorsi Post diploma, universitari e professionali

â—¦ Diffusione della cultura digitale attraverso Alternanza Scuola Lavoro e Scuola Digitale, previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del MIUR, da realizzare tramite la struttura formativa dello Snodo in capo all’ITI L. Da Vinci, anche con partenariati di volta in volta ritenuti più opportuni.



In una logica di collaborazione paritetica, si concorderà una commissione di lavoro per l’attuazione e verifica del protocollo d’intesa composta dal Sindaco o l 'Assessore alla Pubblica Istruzione, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, dirigente dei servizi informatici o suo delegato.

Commissione e tavolo di lavoro che il Sindaco Tranchida intende estendere anche ad altre istituzioni scolastiche al pari portatrici d’innovazione e servizi direttamente utili al Comune di Trapani.



Per quanto riguarda le risorse e le relative fonti di finanziamento, saranno pianificate sulla base di idee progettuali concordate tra i soggetti interessati. In partnerschip, è prevista, la eventuale partecipazione a bandi di finanziamento regionali o europei.