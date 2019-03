Lavoro e stato sociale. Sabato un convegno a Marsala

14/03/2019 18:52:00

“Attraverso il lavoro e lo stato sociale. Costruttori di speranza”. E' il titolo del convegno che si terrà sabato 16 marzo, alle 16, al Santuario Santo Padre delle Perriere a Marsala, ed organizzato dalla Diocesi di Mazara del Vallo e dal Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Trapani.

Sarà occasione per parlare di lavoro, ma anche di stato sociale in Italia e in Europa, e di lavoro per i disabili, e come quest'ultimo sia penalizzato dalle normative vigenti.

A presiedere i lavori sarà il Vescovo di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero. Interverranno per i saluti il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, il Rettore del Santuario di Santo Padre delle Perriere, Don Gaspare Tortorici, il Presidente di MCL Sicilia, Fortunato Romano, il Presidente di MCL provinciale Trapani, Ubaldo Augugliaro.

A relazionare interverranno personalità autorevoli nel mondo del sociale e dell'economia.

Mons. Francesco Rosso, Direttore responsabile di Traguardi sociali, organo di MCL: “Attraverso il lavoro costruttori di speranza”. Prof. Marco Milton Boleo, Economista, membro dell’Esecutivo generale MCL: “Lo stato sociale in Italia e in Europa”. La dr.ssa Angela Puleo, Presidente AIAS Castelvetrano: “Il lavoro per i disabili penalizzato dalla legge 68/1999”.