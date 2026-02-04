Sezioni
Vigilanza sul lavoro a Trapani: sospesa azienda per gravi violazioni sulla sicurezza

Prosegue l’attività di controllo sul territorio da parte degli ispettori del Contingente INL Sicilia, in servizio a Trapani. Nei giorni scorsi la vigilanza ha interessato il settore manifatturiero, con particolare attenzione al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Nel corso di un accesso ispettivo effettuato presso due aziende della provincia trapanese, entrambe operanti nel settore della realizzazione di tendaggi, cornici e tappezzeria, sono emerse rilevanti irregolarità.

 

In una delle due società, gli ispettori hanno riscontrato la totale assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per legge. La violazione ha portato all’adozione immediata di un provvedimento di sospensione dell’attività per gravi carenze in materia tecnica e di sicurezza.

Nella seconda azienda controllata, invece, sono state accertate diverse anomalie: quattro estintori risultati non a norma, di cui uno con l’ultima revisione risalente addirittura al 2013, mentre gli altri tre presentavano la data di revisione completamente illeggibile. Inoltre, il DVR presente è stato giudicato inidoneo, poiché non rispecchiava le reali condizioni operative e organizzative dell’attività, risultando non conforme alla normativa vigente.

 

L’INL Sicilia conferma così il proprio impegno nel contrasto alle irregolarità e nella tutela della sicurezza dei lavoratori, annunciando che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi.









