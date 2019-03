Arte, aperte le iscrizioni per il concorso "Premio Punico"

17/03/2019 13:30:00

Sono aperte le selezioni per partecipare alla 1° Edizione della Biennale del concorso Premio Punico seguito dalla mostra espositiva “Lilibeo | Una realtà Multiculurale” che si svolgerà nella splendida cornice del Palazzo Fici di Marsala dal 11 al 26 maggio 2019.

La call, un’iniziativa dell’associazione culturale Fiera Franca Ss Salvatore in collaborazione con i Fratelli della Costa – Tavola di Mozia di Marsala, è aperta a pittori, grafici, fotografi, scultori: ogni artista può presentare il proprio personale modo di esprimere l’arte. I lavori saranno poi valutati da una giuria demoscopica ed eterogenea- composta da storico dell’arte/ critico d’arte, giornalista, gallerista, collezionisti-, la quale sceglierà le opere finaliste che andranno in esposizione dal 11 maggio al 26 maggio 2019 negli spazi del Palazzo Fici di Marsala (vernissage sabato 11 maggio 2019 ore 18.30).

La selezione è stata pensata con l’obiettivo primario di valorizzare i talenti emergenti, nonché il territorio siciliano e le sue risorse artistiche. L’organizzazione prevede infatti la pubblicazione di un catalogo delle opere, e l’assegnazione di diversi premi:

Premio denaro: 1° Premio Punico € 1.000 - Premio Catalogo Monografico - Premio Mostra Collettiva - Premio Art-Food-Vision - Premio Fratelli della Costa.

Ed è lo stesso Andrea Maggio, direttore artistico, a promuovere il ciclo ‘Mostra di Mostre’, fusa in un’atmosfera magica che saprà in un modo estremamente originale e sapiente di guardare la storia del nostro popolo e le sua multiculturalità, di nutrirsi di quell’arte e cogliere gli stimoli attualissimi, arricchite dal talento degli artisti che sapranno esprimere con qualità una propria visione del loro linguaggio etico e artistico.

L’associazione, in occasione della 4° edizione del ciclo di mostre espositive “I miti e il territorio nella Sicilia dalle mille culture”, propone diverse mostre espositive dotati di specchiata tecnica e grande levatura artistica, dove si vorrà mostrare come l’arte contemporanea sia in grado di interfacciarsi con la nostra realtà Multiculturale.

L’evento ‘Mostra di Mostre’, apre il ciclo con una piccola grande esposizione “L'espressione della bellezza | Connubio tra passato e presente nell'arte figurativa”, che si terrà dal 23 aprile al 5 maggio 2019, allestita con alcune opere provenienti da collezionisti privati, con i capolavori antichi come Guido Reni & Sementi e Carlo Dolci, e artisti contemporanei dotati di specchiata tecnica e grande levatura artistica, amanti delle luci e delle atmosfere caravaggesche.

La kermesse, sarà l’occasione non solo di esporre le opere sopra citate, ma anche, l’opportunità per promuovere il dialogo tra la creatività dei nuovi talenti e la produzione artistica contemporanea.

Sarà infatti la mostra “L'espressione della bellezza | Connubio tra passato e presente nell'arte figurativa”, a precedere la 1° Edizione della Biennale del concorso Premio Punico nella stessa prestigiosa sede appartenente alla Città di Marsala, ovvero Palazzo Fici.

___

Per partecipare alle selezioni del concorso Premio Punico, 1° Edizione della Biennale 2019 con “Lilibeo | Una realtà Multiculurale” info e regolamento su www.associazionefierafranca.it, dove è anche possibile compilare il modulo di adesione. In alternativa è possibile contattare l’associazione Fiera Franca Ss Salvatore: e-mail: ass.cult.fiera.franca@gmail.com, cellulare +39 3294258566. Scadenza: 31 marzo 2019.