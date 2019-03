Il presidente della Cina in Sicilia. L'incontro con Musumeci

24/03/2019 07:39:00

Sabato 23 marzo a Palermo il presidente cinese Xi jinping ha incontrato il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Xi Jinping ha ascoltato la presentazione sulla storia e cultura della Sicilia e sullo sviluppo economico e sociale della Regione, nonché gli scambi economico-commerciali e culturali fra la Regione e la Cina. Xi Jinping ha detto che Sicilia ha una ricca storia e cultura con anche abbondante risorse. Spera che la Sicilia possa valorizzare i propri vantaggi e ingrandire la cooperazione con la Cina.

Durante la visita in Italia, la Cina e l'Italia hanno firmato un accordo sull'esportazione di agrumi siciliani in Cina. Il presidente cinese ha espresso il benvenuto dei prodotti agricoli siciliani in Cina, dicendo che la Cina vuole rafforzare la cooperazione con la Sicilia negli ambiti di investimenti e turismo.

Nello Musumeci ha espresso il caloroso benvenuto a Xi Jinping per la sua visita in Sicilia, dicendo che la Sicilia e la Cina hanno una ricca storia negli scambi e fu una tappa dell'antica Via della Seta. Ha detto che i siciliani sono amici del popolo cinese. La Sicilia è un'importante isola nel Mediterraneo con vantaggi di sviluppo naturali e vuole rafforzare la cooperazione nell'agricoltura e nel turismo con la Cina, diventando un'importante tappa del "Belt and Road".