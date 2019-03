A Trapani striscioni di CasaPound contro la guerra in Yemen

30/03/2019 21:00:00

Affissi centinaia di striscioni in tutta Italia dai militanti di CasaPound per chiedere lo stop dei conflitti che da anni interessano lo Yemen. In Sicilia gli striscioni sono stati affissi a Palermo, Catania, Trapani, Siracusa, Ragusa, Noto e Modica.

"Quella che viene definita come la 'politica saudita del giardino di casa' ha trasformato lo stato dello Yemen in un cimitero mostrando il vero volto della coalizione guidata da Riad - è il comunicato di CPI - bombardamenti a tappeto su città piene di civili, embargo unilaterale di cibo e medicine, operazioni militari spregiudicate e alleanza e sostegno a gruppi legati al terrorismo internazionale qaedista hanno sprofondato lo Yemen nella più drammatica delle crisi umanitarie".