Sversamenti di liquami a Trapani, interviene Palmeri

Continuano gli impegni per la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri, durante la scorsa settimana con una interrogazione all’Ars, sottoscritta dall’intero gruppo parlamentare, ha chiesto di risolvere con urgenza il guasto della condotta del depuratore consortile di Trapani, Paceco ed Erice, che ha causato deflussi di reflui nell’area protetta delle saline, ed anche sversamenti lungo tutto il litorale del capoluogo.

La parlamentare ha fatto pure richiesta al Presidente della Regione, di avviare mediante l’Arpa una indagine sullo stato attuale dei luoghi e delle acque e se siano già stati avviati interventi di salvaguardia delle stesse acque e dell’ambiente per tutelare la salute dei cittadini.



Nella stessa settimana ha inviato una richiesta all’Anas Direzione Regionale per la Sicilia, con la quale chiedeva delle informazioni riguardanti la carenza o assoluta mancanza di illuminazione nella galleria sulla SS113 in contrada Fico di Alcamo, in quanto essendo la stessa strada ad alta intensità di traffico, la mancata illuminazione della galleria costituisce pericolo per le auto in transito.

Il M5S con i suoi portavoce Palmeri e Trizzino, continua con fermezza a ribadire la propria posizione favorevole alla delocalizzazione della distilleria Bertolino di Partinico, ma, nello stesso tempo, contraria alla scelta di trasferire la struttura in Contrada Bosco-S. Anna, una area a vocazione agricola, caratterizzata da un pregevole aspetto paesaggistico, e prossima a due centri abitati (Alcamo e Balestrate). La questione approdata in consiglio Comunale, ha visto la consigliera del M5S Giusi Di Capo astenersi durante il dibattito in aula.