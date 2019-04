Sicilia, donna uccisa a Palermo: Ã¨ stata strangolata dal marito

17/04/2019 13:22:00

La Sicilia conta un nuovo caso di femminicidio: a Palermo un’altra donna muore per mano dell’uomo che amava. La vittima, infatti, sarebbe morta perché strangolata dal marito, di origine tunisina.

Secondo le prime informazioni il delitto avvenuto in via Antonino Pecoraro Lombardo (vicino alla stazione Notarbatolo), sarebbe stato subito confessato dall’omicida, ma la Polizia dovrà avviare ulteriore indagini per chiarire i moventi dell’uccisione.

La donna uccisa è una palermitana di 53 anni. Si chiama Elvira Bruno. Il marito che l’ha uccisa fa il cuoco e si chiama Moncef Naili di 54 anni.