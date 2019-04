Sicilia, 146 milioni per le aziende agricole

20/04/2019 13:05:00

146 milioni di euro per gli imprenditori agricoli siciliani. I fondi sono messi a disposizione nell'ambito del Psr 2014/2020 attraverso quindici bandi. Gli avvisi saranno pubblicati tra la fine di aprile e maggio. Sono misure presentate nei giorni scorsi dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall'assessore all'agricoltura Edy Bandiera.



I fondi sono così suddivisi: investimenti nelle aziende agricole (40 milioni); 35 milioni per l'agricoltura biologica; 22 milioni per la viabilità rurale; 12,5 milioni di euro per le zone svantaggiate montane e le isole minori (due bandi); 9 milioni di euro per il contenimento della erosione; 6,5 milioni di euro per il ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua; 5 milioni di euro per gli investimenti non produttivi in aziende agricole; 5 milioni di euro per il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici; 3,5 milioni per la conservazione delle risorse genetiche vegetali; 2,5 milioni di euro per la preservazione della biodiversità; 2,2 milioni di euro per la diversificazione delle attività agricole; 1,5 milioni di euro per la conservazione della biodiversità (risorse genetiche in agricoltura); un milione per sostegno a scambi interaziendali; duecentomila euro per il mantenimento dei campi degli agricoltori custodi.