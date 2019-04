Gli incidenti stradali di Pasqua: un ferito grave a Marsala, un morto a Castelvetrano

22/04/2019 06:57:00

Sono stati davvero tanti gli incidenti stradali del week end di Pasqua in provincia di Trapani.

A Marsala c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto, di notte, verso le due, in Via Trapani, in Contrada Ranna, con un uomo che per le fratture e i traumi riportati è ricoverato in prognosi riservata (ne parliamo qui).

Sempre a Marsala, nella zona del porto, altro incidente per una precedenza non rispettata, con un giovane in scooter che è rimasto ferito. Un anziano che ha assistito alla scena ha avuto un malore. Ne parliamo qui.

Sulla A29, allo svincolo di Mazara del Vallo, un incidente ha rallentato il traffico proprio la mattina di Pasqua. Ma l'incidente più grave è avvenuto a Castelvetrano. Emanuele Conti, 38 anni, è morto in un incidente stradale a Marinella di Selinunte.

L'uomo, originario del Lazio, lavorava in una struttura turistica nel territorio ed era anche il direttore del catering, food e beverage dello chef Natale Giunta. Su Facebook lo chef palermitano si dice "sconvolto da una perdita così terribile. Se n'è andato una amico, un fratello, una persona leale". Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castelvetrano.

Comti, che viaggiava su una moto, si è scontrato frontalmente con un auto condotta da un giovane di 22 anni. Il motociclista, trasportato all'ospedale di Castelvetrano, è morto poco dopo il ricovero.