Il weekend sportivo: il Trapani Calcio Ã¨ secondo, il Marsala Calcio terzo

28/04/2019 21:31:00

Lunedì 29 aprile 2019, è appena andato agli archivi l'ultimo fine settimana del mese. Come sono andate le maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani? Andiamo a leggere il consueto report.



Calcio: In Serie C Girone C si è giocata la 37° giornata (18° del girone di ritorno), ed il Trapani di mister Vincenzo Italiano ha vinto contro la Paganese 1926 per 2-1. Contro i modesti salernitani di Pagani, i granata hanno faticato più del previsto, venendone a capo solo allo scadere; vantaggio del Trapani con Scognamillo al 41', pareggio campano con Scarpa al 61' e gol vittoria di Fedato al 91'. In classifica il Trapani è salito a quota 73 punti, a quattro punti dalla vetta (ormai irraggiungibile); i granata sono certi con 90' di anticipo del secondo posto, che consentirà loro di cominciare i playoff promozione direttamente dal Secondo Turno (quarti di finale) della Fase Nazionale.

In Serie D Girone I è andato in scena il 33° turno (16° di ritorno), con il Marsala di mister Vincenzo Giannusa che ha vinto contro il Troina con il risultato di 2-0. Gli azzurri di capitan Nagib Sekkoum hanno piegato gli ennesi con le reti di Manfrè al 41' e di Balistreri su rigore all'81'. Il Marsala in classifica si è portato a quota 53 punti, strappando la certezza del terzo posto finale con 90' di anticipo; gli azzurri giocheranno così i playoff (validi per l'accesso in griglia di ripescaggio alla Serie C 2019-2020), e sono già certi di disputare la semifinale in gara unica fra le mura amiche.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani è andata agli archivi la 18° ed ultima giornata (9° di ritorno). I marsalesi Real Paolini di capitan Antonino Mancuso non hanno giocato sul campo del Valle Jato: la partita è stata annullata per una rissa scoppiata all'arrivo dei calciatori lilibetani nell'impianto di San Giuseppe Jato (PA). I locali del Petrosino Marsala dell'allenatore-giocatore mister Omar Alì Fofana hanno vinto contro la Folgore 2018 per 3-0 a tavolino, in quanto la compagine di Castelvetrano (TP) non si è presentata alla gara. Le sorti dell'intero campionato, quindi, sono in mano al Giudice Sportivo: qualora assegnasse lo 0-3 a Valle Jato – Real Paolini, il Petrosino Marsala vincerebbe il campionato venendo promosso direttamente in Seconda Categoria Sicilia 2019-2020, mentre il Real Paolini accederebbe alla semifinale playoff promozione in gara unica da disputare proprio sul campo del Valle Jato; se dovesse assegnare il 3-0 a tavolino, il Real Paolini sarebbe escluso dai playoff promozione, il Valle Jato vincerebbe il campionato con relativa promozione diretta mentre il Petrosino Marsala sarebbe ammesso direttamente alla finale playoff promozione da disputare in casa contro la vincente di Belice Sport – Margheritese 2018.



Pallacanestro: In Serie A2 è andata in scena Gara 1 degli ottavi di finale dei playoff promozione, e la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente ha perso sul parquet della De' Longhi Treviso con il tabellone luminoso fermatosi sul 71-59. Tutto troppo facile per i veneti che si portano 1-0 nella serie; per le canotte granata, il top scorer è stato Clarke con 15 punti.



Pallavolo: In Serie B2 femminile Girone I si è giocato il 25° turno (12° di ritorno), e le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte di coach Vincenzo Calcaterra hanno perso sul campo della Planet Strano Light per 3-0 (parziali: 25-15, 25-12, 25-21). Le selinuntine di capitan Nadia Vullo hanno salutato i campionati nazionali (vista la retrocessione anticipata in Serie C Sicilia 2019-2020 e visto il fatto che la prossima settimana, per l'ultimo turno di campionato, riposeranno) con l'ennesima mesta prova. In classifica, la Castel Volley Selinunte è rimasta a quota 11 punti, in undicesima posizione e già come detto matematicamente retrocessa.



Pallamano: In Serie A2 femminile è in corso la “final eight” dei playoff promozione, e si sono disputate le prime due gare del Girone A. La LeAli Marsala di coach Milenko Kljajic ha pareggiato contro Conversano per 26-26 e vinto contro Marconi Jumpers 18-26. Contro le quotate baresi, le lilibetane della presidente-capitano Eliana Maggio hanno impattato portando a casa un punto prezioso, mentre hanno vinto largamente contro le bolognesi portandosi a quota 4 punti in classifica. Alle azzurre, oggi contro le bolzanine del Bruneck basterà un pareggio per arrivare almeno seconde accedendo così alla semifinale.



Emanuele Scavuzzo