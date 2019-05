Sicilia, lascia i Carabinieri e diventa suora

01/05/2019 20:47:00

Lascia i Carabinieri e diventa suora. Accade in Sicilia. Protagonista Ilenia Siciliani, in servizio a Caltanissetta, che ha deciso di diventare suora delle Missionarie della Divina rivelazione. Ha 26 anni, è originaria di Roccasecca, in provincia di Frosinone

E' stata segnata profondamente da un viaggio a Medjugorje.

Ieri l'altro la giovane Ilenia ha voluto salutare i suoi superiori, i colleghi e gli amici con una messa alla «Regina Pacis» e poi una festa negli stessi locali parrocchiali.

Lì, nella località resa famosa per un’apparente apparizione della Vergine Maria nel 1981, la giovane ciociara ha incontrato alcune suore con le quali è rimasta in contatto. Fino a maturare l’idea di entrare nell’Ordine delle missionarie della Divina Rivelazione. Senza più alcun tentennamento.