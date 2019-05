Marsala, "Recital nella CittÃ  del Vino": iscrizioni aperte per il reading poetico

01/05/2019 18:55:00

Sono aperte le iscrizioni per poter partecipare al reading poetico promosso dall’Associazione Culturale Euterpe di Jesi dal titolo “Recital nella Città del Vino” che si terrà a Marsala (Trapani) il prossimo 30 giugno.

L’iniziativa, espressamente voluta dal poeta e critico letterario marchigiano Lorenzo Spurio, Presidente dell’Associazione Euterpe che da anni, nei mesi estivi, scende per organizzare iniziative poetiche con la collaborazione di numerosi enti, associazioni e promotori culturali del luogo, si terrà con il patrocinio morale della Accademia Regionale dei Poeti Siciliani “Federico II” rappresentata dal suo Presidente-Rettore Salvatore “Totò” Mirabile.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 giugno seguendo le indicazioni del regolamento consultabile cliccando qui o richiedendolo a ass.culturale.euterpe@gmail.com

La serata si terrà presso la prestigiosa Sala Conferenze “Enzo Genna” del Complesso Monumentale San Pietro a Marsala (Trapani) il 30 giugno a partire dalle 17:30. I poeti, sia in lingua che in dialetto, sono invitati a prendere parte all’iniziativa durante la quale potranno declamare propri testi poetici, con preferenza per liriche che abbiano come oggetto, suggestione o collegamento il mondo del vino e della sua produzione.

Durante la serata interverranno Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe), Salvatore Mirabile (Presidente Accademia Regionali dei Poeti Siciliani “Federico II”), Vittorio Sartarelli (Scrittore) e i poeti e promotori culturali Emanuele Marcuccio e Luigi Pio Carmina.

Il progetto viene portato avanti con il Patrocinio Morale della Regione Sicilia e del Comune di Mersala.

INFO

www.associazioneeuterpe.com

Tel. 327-5914963