Aeroporto di Birgi, il Comune di Marsala deve ancora assegnare 22 lotti per i collegamenti

09/05/2019 15:49:00

Sono 31 gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento triennale dei servizi di promozione turistica - 22 lotti in totale - nell’ambito territoriale che gravita attorno all’Aeroporto “V. Florio”. Il Comune di Marsala, infatti - quale Ente capofila tra quelli firmatari dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina Aerostazione “V. Florio” (assieme a Marsala, anche Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Custonaci, Castellammare, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice) - sarà la stazione appaltante responsabile della procedura negoziata per l'importo complessivo di oltre 11 milioni e 100 mila euro, totalmente finanziato dalla Regione Siciliana. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 7 Giugno. I lotti non ancora assegnati comprendono Regioni italiane (Sardegna, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) e Paesi esteri (Francia, Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandinavia).

Come si ricorderà, con precedente gara aperta erano stati aggiudicati i primi tre lotti di servizi promozionali collegati con l'aeroporto “V. Florio” (Lazio e Lombardia alla Compagnia ALITALIA; Piemonte alla BLUE AIR). Successivamente, a seguito degli incontri con l'Assessorato regionale al Turismo, l'Airgest e i Comuni interessati, era stato deciso di scegliere la “procedura negoziata” per giungere all'assegnazione dei rimanenti 22 lotti. A tal fine, lo scorso Marzo fu avviato l'iter per acquisire le “manifestazioni di interesse” degli operatori e, il mese successivo, le stesse - in totale 4 - si sono concretizzate. A questi operatori, al fine di allargare la partecipazione, se ne sono aggiunti altri 27 - reclutati sul libero mercato - per un totale di 31 operatori interessati: quelli invitati oggi alla procedura negoziata avviata con provvedimento disposto dal settore comunale alle Attività Produttive diretto dal dr. Giuseppe Fazio.