La penna Usb esplosa in Procura a Trapani. Arrestato un uomo. E si scopre che..

21/05/2019 07:30:00

E' stato arrestato l'uomo ritenuto autore dell'attentato alla Procura di Trapani, quando, dieci mesi fa, una penna Usb era esplosa, non appena collegata ad un pc, ferendo alla mano un funzionario della polizia giudiziaria.

L'uomo, disoccupato, 51 anni, è stato arrestato oggi all'alba dalla polizia di Palermo. L'operazione è stata denominata "Pantelleria unabomber". E si è scoperto che non è il solo episodio che lo riguarda. Un'altra pen drive era esplosa nel Luglio del 2016.

La vicenda era stata raccontata da Tp24 e poi ripresa da tutte le altre testate.

Secondo le prime indagini sarebbe stato un cliente dell’avvocato Monica Maragno, destinataria dell’intimidazione, a preparare una chiavetta Usb esplosiva e a inviargliela. Nel Settembre 2018 a pendrive ha ferito a una mano l’ispettore di polizia della questura trapanese Gianni Aceto che indagava sul mittente. La polizia scientifica, con la collaborazione degli artificieri, ha stabilito che per imbottire il dispositivo sono stati utilizzati 5 grammi di polvere pirica. Gli investigatori ritenevano che l'autore fosse da ricercare in una ristretta cerchia di clienti del legale che, pur essendo una civilista che lavora a Trapani, ha operato nel campo delle esecuzioni penali nel Palermitano.

L’avvocato Maragno ricevette la pendrive, nel 2016, in una busta intestata all'ordine degli avvocati. Insospettitasi per il fatto che il mittente non presentava la comune grafica, consegnò la busta al presidente l’Ordine. Il Consiglio degli avvocati consegnò tutto alla Procura. Poi, su incarico del pm, l'ispettore Aceto, nel momento in cui ha inserito la pendrive nel pc per visionare il contenuto è stato ferito da una esplosione.