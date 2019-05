Alcamo, ecco il calendario della raccolta rifiuti fino al 27 maggio

21/05/2019 20:00:00

L’ufficio Ambiente del Comune di Alcamo ha reso noto il calendario della raccolta dei rifiuti fino a lunedì 27 maggio.

Si continua a differenziare, nonostante le ben criticità relative all’impossibilità di conferire l’organico in piattaforma finale da parte della ditta Giglione di Raffadali.

I rifiuti devono essere esposti separatamente, ognuno nei propri contenitori, non bisogna assolutamente mettere insieme la frazione umida con l’indifferenziato. Questo il calendario della raccolta:



Martedì 21 Maggio Zona Azzurra Esporre RSU (Indifferenziato) ed Organico

Mercoledì 22 Maggio Zona Verde Esporre RSU (Indifferenziato) ed Organico

Giovedì 23 Maggio Zona Azzurra Esporre RSU (Indifferenziato) ed Organico

Venerdì 24 maggio Zona Verde Esporre RSU (Indifferenziato) ed Organico

Sabato 25 Maggio Zona Verde Esporre RSU (Indifferenziato) ed Organico

Lunedì 27 maggio Zona azzurra Esporre RSU (Indifferenziato) ed Organico.

IN CORSO LA PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI - Nelle ultime settimane sono stati piantati numerosi alberi e piante sul territorio di Alcamo, in particolare Via Calabria, via San Gaetano, Piazza della Repubblica e Rotatoria di Corso Generale Medici.

“È un impegno che abbiamo preso con l’Ambiente e con la nostra amata Città - le parole dell’Assessore al verde pubblico del Comune di Alcamo, Stefano Alessandra. Nei prossimi giorni continueranno i lavori di riqualificazione del Verde Pubblico”.