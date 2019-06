Trapani, accordo tra il Distretto Turistico e i Comuni per l’avvio di un piano di sviluppo

08/06/2019 20:00:00

Siglato accordo di collaborazione tra il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e i Comuni per l’avvio di un piano triennale di promozione territoriale

Ieri è stato siglato un accordo di collaborazione tra il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e alcuni Comuni della provincia di Trapani che consentirà, nei prossimi mesi, di dare avvio ad un piano triennale di promozione territoriale finalizzato allo sviluppo dell’attrattività turistica della destinazione West Sicily.

I contenuti dell’accordo sono stati definiti attraverso un percorso di concertazione durato alcuni mesi, nell’ambito del quale tutti i Sindaci e i Segretari Comunali della provincia sono stati chiamati a fornire il proprio contributo.

Ieri, finalmente, è stato deliberato il testo definitivo dell’accordo di collaborazione che è stato sottoscritto dal Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale e dai Sindaci di Trapani, Marsala, San Vito lo Capo, Favignana, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco, Salemi e Buseto

Palizzolo.

È comunque prevista la possibilità di ulteriori adesioni da parte di altri Comuni che, pur avendo espresso apprezzamento e condivisione per l’iniziativa, per motivi di natura tecnico-contabile, attualmente non sono in condizione di poter impegnare le necessarie risorse finanziarie.

Con la sottoscrizione dell’accordo avvenuta ieri, a breve sarà possibile dare avvio alla progettazione esecutiva che, nell’arco di alcuni mesi, consentirà di definire in maniera dettagliata tutte le azioni da mettere in campo ed il relativo crono-programma.

A quel punto si potrà passare alla fase attuativa, a condizione che i Comuni aderenti trasferiscano al Distretto le risorse che, in virtù dell’accordo sottoscritto ieri, si sono impegnati a destinare alla realizzazione del suddetto piano di promozione territoriale.

Grande soddisfazione è stata espressa da Rosalia D’Alì, Presidente del Distretto Turistico, la quale sottolinea “il grande senso di responsabilità dimostrato dai Sindaci che hanno sposato l’iniziativa, accettando di entrare in una logica di sistema che consentirà di mettere in campo una

serie di azioni a vantaggio dell’intero territorio”.

Il Vice Presidente del Distretto, Gregory Bongiorno, evidenzia invece “il rinnovato impegno con cui il Distretto Turistico prova a mettere in campo delle iniziative concrete che possano favorire, in un periodo di oggettiva difficoltà, un rilancio turistico della Sicilia Occidentale”.