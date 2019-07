Sicilia, sbloccati 900 milioni per Province e trasporti

13/07/2019 11:10:00

Sbloccati 900 milioni di euro in Sicilia per le Province e i trasporti. E' la cifra prevista nel collegato alla Finanziaria approvato dall'Assemblea regionale siciliana mercoledì scorso e che è praticamente una Finanziaria bis.

Le risorse serviranno per le Province ma per tamponare anche le emergenze sul trasporto pubblico locale. Per il vice presidente della Regione, e assessore all'Economia, Gaetano Armao, “è una manovra importante, con effetti finanziari rilevanti a partire dalla spalmatura del disavanzo”.



Alle Province verranno destinati 100 milioni di euro che arrivano dall'accordo con lo Stato, più 250 milioni in conto investimenti per manutenzione di scuole e strade. Fondi che vengono erogati tramite anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

400 milioni di euro invece verranno destinati per la creazione del nuovo Centro direzionale della Regione Siciliana in un'area di Palermo ancora da individuare.