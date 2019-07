Castellammare del Golfo, musica e cultura nel rinnovato piazzale Stenditoio. Il programma

17/07/2019 19:28:00

La terrazza sul mare alla cala marina ospita il “Summer blues festival”. In cartellone eventi di solidarietà ma anche cabaret e commedie



Con l’ "Omaggio a Ennio Morricone” di Marcelo Cesena, pianista e compositore italo-brasiliano di fama internazionale, il rinnovato piazzale stenditoio, alla cala marina di Castellammare, diventa il luogo principe delle manifestazioni estive castellammaresi.



Dopo il concerto-evento di Marcelo Cesena, che si terrà mercoledì 17 Luglio 2019, alle ore 21,30, in piazzale Stenditoio si alterneranno artisti del calibro di Enrico Ruggeri (13 agosto), Mario Incudine (17 agosto), Dolce Nera (18 agosto), Daria Biancardi (20 agosto), Dirotta su Cuba (22 agosto).

Dal 26 luglio la splendida terrazza sul mare qual è piazzale Stenditoio, ospiterà anche un altro importate evento musicale: il “Summer blues festival” a cura del “Brass group” di Alcamo. Dal pomeriggio del 9 agosto , sempre nel piazzale dietro il castello, in viale Zangara, il “festival rock”, il 23 agosto il tributo ai Queen, il 24 ai Pink Floyd (laser show), il 27 a Claudio Baglioni ed il 30 agosto il raduno regionale dei fans degli U2 con la partecipazione degli “Achtung babies”.

Ma sono tanti anche gli eventi previsti in pieno centro storico, nell’arena delle rose di corso Mattarella tra i quali il concerto di Luisa Corna la sera del 16 agosto, il 25 agosto tributo a Massimo Ranieri ma anche manifestazioni di solidarietà come quello del 20 luglio, cioè un tributo ai Pooh a cura di “Musica e parole” e “Auti smile onlus”, il 28 luglio alla villa Margherita, “Coloriamo il mondo” a cura dell’associazione “Sulle ali di Agata” e la commedia del 10 agosto, all’arena delle rose a cura dell’associazione sclerosi multipla “Sacro cuore onlus”.



Il 31 luglio, sempre all’arena delle rose, l’Orchestra giovanile Turca e il 3 e 4 agosto la “Tosca” a cura dell’associazione Banda musicale Città di Castellammare del Golfo. Spazio anche al cabaret con la musica siciliana dei Calandra&Calandra ed i comici di Colorado "i PanPpers" (8 agosto), Sicilia cabaret (27 agosto) e Tony Sperandeo (31 agosto) sempre all’arena delle rose dove il 17 e 18 agosto è in programma la commedia “Notte fatale” della Filodrammatica del Golfo.

Dal 19 al 21 agosto i tradizionali festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima del Soccorso.

A Scopello la rassegna “Apripista”, dibattito alla presenza di attori e registi come Pif e Rocco Papaleo, con proiezione di film quali ad esempio “Nuovo cinema Paradiso”, “I cento passi” “Basilicata coast to coast” .

Tante le attività di rilievo organizzate da associazioni locali come, dal 2 al 4 agosto la gara di sculture di sabbia “Casteddi a mari” alla spiaggia Playa a cura dell’associazione “Genitori di buona volontà”, il 3 agosto, a villa Olivia, “Castellammare in moda”, con ospite il comico Simone Riccobono, il 12 agosto all’arena delle rose il I memorial “I ragazzi del Golfo –Diego Pipitone” e varie altre attività come da dettagliato programma in allegato