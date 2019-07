Sicilia, il governo Musumeci vuole promuovere i dirigenti regionali

21/07/2019 12:00:00

Il Governo regionale vuole riprovare a promuovere i dirigenti regionali.

L'assessore alla Funzione Pubblica, Bernadette Grasso, martedì ripresenterà la norma che consentirebbe a metà degli attuali dirigenti intermedi di passare dalla terza alla seconda fascia.



Il testo si inserisce, e verrà votato insieme all'ultimo articolo rimasto del Collegato alla Finanziaria che prevede anche il via libera ai concorsi alla Regione entro la fine dell'anno.



La norma prevede già da subito che la metà degli attuali 1200 dirigenti di terza fascia venga promossa in seconda senza concorso ma “attraverso lo scorrimento di una graduatoria triennale redatta a seguito di procedura di valutazione comparativa dei titoli e dei servizi”.

Contrari i 5 Stelle che definiscono la procedura come una “maxi sanatoria” fatta senza concorso.

Per l'assessore Grasso invece la norma non fa altro che replicare quella a livello nazionale che prevede solo la prima e la seconda fascia. La terza fascia, quindi, in Sicilia dovrà essere abolita.