Anci Sicilia, convocata ad ottobre l'assemblea dei sindaci siciliani

02/08/2019 20:01:00

Convocata per l’8 ottobre l’Assemblea dei sindaci siciliani che avrà, in un momento di estrema criticità per gli enti locali, una funzione programmatica rispetto a temi fondamentali per il funzionamento degli enti locali: questo quanto deliberato dal Consiglio regionale dell’AnciSicilia, riunitosi ieri mattina a Villa Niscemi.

“Abbiamo avviato un percorso con i sindaci che, anche attraverso un confronto serrato con le parti sociali e le associazioni di categoria, ci permetterà – spiegano il presidente e il segretario generale dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano - di presentare al governo regionale e ai gruppi parlamentari all’Ars una piattaforma contenente varie proposte per migliorare l’attuale legislazione regionale e favorire il rilancio dei territori. In questo contesto, importanza centrale avranno le proposte in tema di ridefinizione della “governance”, della semplificazione amministrativa e della finanza degli enti locali. Tale percorso vedrà il suo momento conclusivo nell’Assemblea dell’8 ottobre in cui saranno invitati esponenti del governo regionale e nazionale e rappresentanti di diverse forze politiche”.

L’Assemblea di ottobre avrà anche le caratteristiche di assemblea pre-congressuale durante la quale verranno eletti i delegati siciliani che parteciperanno alla XXXVI Assemblea annuale unitamente alla XIX assemblea congressuale nazionale che si svolgerà ad Arezzo dal 19 al 21 novembre Il Consiglio regionale ha, infine, convocato per il prossimo 2 settembre l’Assemblea dei Giovani amministratori under 35 al fine di eleggere il presidente e il direttivo anche in previsione della X Assemblea Nazionale di Anci Giovani che avrà luogo a Olbia il 6 e 7 settembre.