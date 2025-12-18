Sezioni
Politica
18/12/2025 02:00:00

Il Movimento Log-in contro la riforma della Giustizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1766010663-0-il-movimento-log-in-contro-la-riforma-della-giustizia.jpg

Il movimemto Log-In sta costituendo il comitato contro la riforma della giustizia promossa dal Governo. Una riforma che introduce cambiamenti profondi e pericolosi nell’assetto costituzionale della magistratura. Per questo ha convocato una assemblea online il 20 dicembre alle ore 18:00. 

 

Cosa prevede la riforma

La riforma interviene in modo strutturale sugli organi giudiziari: Separazione delle carriere tra Giudice e Pubblico Ministero, elevata a principio fondante del sistema;

  • Istituzione dell’Alta Corte, un organo dedicato esclusivamente a giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati; Sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, con una parte significativa dei componenti estratti a sorte.

 

Perché diciamo no

"L’esperienza dei Paesi che adottano sistemi simili mostra chiaramente i rischi di questa impostazione. Il sorteggio dei componenti del CSM e la creazione dell’Alta Corte indeboliscono l’autonomia della magistratura, riducendo il peso delle correnti interne e rafforzando di fatto l’influenza del potere esecutivo", scrivono i respoinsabili del Movimento. "Le conseguenze potrebbero essere gravi: repressione giudiziaria di oppositori politici; trattamenti di favore per imprenditori o politici collusi; perdita di indipendenza e credibilità del sistema giudiziario".



