Salemi: trovato morto in casa il medico Vito Triolo

09/08/2019 17:35:00

Mistero a Salemi. Vito Triolo, medico molto noto in città, è stato trovato in casa senza vita. Triolo aveva 58 anni, ed era un medico di base conosciuto ed apprezzato, dato che assiteva molti pazienti nel suo ambulatorio di Via Scimemi.

La notizia la riporta Castelvetranonews (qui l'articolo), che aggiunge un particolare: sembra che l’uomo sia stato trovato privo di vita con del nastro adesivo sulla bocca. Le indagini sono affidate ai carabinieri, mentre il medico legale sta cercando di fare chiarezza sul decesso: suicidio o altro?

Intanto, in segno di lutto, sono stati annulati degli eventi fissati per domani, sabato 10 agosto, nell'ambito della rassegna 'Autori di Sicilia'. Si tratta delle presentazioni dei libri 'I leoni di Sicilia', con Stefania Auci, e di 'Addio fantasmi', con Stefania Terranova, che erano previste presso la cantina 'Musita' a partire dalle 18.30 di domani. La decisione è dell'associazione 'Liberi'. Il figlio di Triolo, Filippo, è tra gli organizzatori della rassegna.

Ricorda il giornalista Nino Ippolito: "Ti avevo chiamato stamattina e già mi sembrava strano che tu, disponibile a qualsiasi ora, con chiunque, anche per malanni di poco conto, non rispondessi. Poco fa la tragica notizia. Mi rimarrà il ricordo di un medico scrupoloso e disponibile, che richiamava più volte per sincerarsi delle condizioni tue o quelle di un tuo familiare. Ricordo quelle telefonate a tarda ora, o di domenica; quei consulti lampo a migliaia di chilometri di distanza, sapendo che potevo contare su un consiglio o su una rassicurazione".