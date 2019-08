Nadia Toffa, la sua lotta col sorriso contro il cancro. Quando disse "è un dono"

13/08/2019 08:35:00

Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene, morta oggi a 40 anni, era una guerriera. Ha combattuto il cancro raccontando la malattia sui social, ispirando molti a reagire, a lottare.

Anche quando definì il cancro un "dono".

"Il tumore è un dono, se ce l'ho fatta io a sconfiggerlo ce la può fare chiunque. Tutti i tumori sono uguali", disse qualche mese fa Nadia Toffa finendo al centro di un caso social. A molti queste dichiarazioni non piacquero, ma per lei era un modo per esorcizzare l'angoscia che provoca una malattia del genere.

Già da un po' Nadia Toffa era scomparsa dai social, non pubblicava più post. L'ultimo risale al primo luglio. E riguarda il caldo che sta mettendo a dura prova la resistenza fisica di tutti noi. In quella foto si mostrava insieme al cagnolino Totò, il viso provato dalle terapie. Ma è il silenzio ad aver spiazzato il pubblico, facendo moltiplicare le preoccupazioni.

A cercare di evitare la deriva di ipotesi peggiori è stato Gabriele Bocci, amministratore della fan page della Toffa e pure lui colpito dal tumore due anni fa. Nel post si legge: "Anche io come tutti quelli che...vogliono bene a Nadia sono preoccupato tantissimo...Nadia...come è giusto che sia vuole concentrarsi da sola o con chi crede di avere più bisogno, chi ha letto il suo libro Fiorire d'inverno sa bene chi sono le persone con cui vuole concentrarsi attualmente per la battaglia. Stiamole vicino, mi raccomando".