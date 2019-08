Oltre il tramonto, la Grande Musica al Parco Archeologico di Marsala

14/08/2019 02:05:00

Appuntamento con la rassegna “Oltre il Tramonto, la Grande Musica al Parco Archeologico di Lilibeo" a Marsala. Mercoledì 14 agosto, alle ore 21.00, due tra i più conosciuti capolavori musicali: Il Bolero di Maurice Ravel e la Rhapsody in Blue di George Gershwin.



Dei primi due brani non occorrono presentazioni, ricordiamo solo il legame che si creò tra i due compositori quando Ravel nel 1928 si recò negli Stati Uniti. Il compositore francese riconobbe subito nel giovane Gershwin il suo grande talento.

Un’ esplosione di melodie, ritmi e timbri che non mancheranno di fare emozionare il pubblico presente.

Gianna FrattaIl Luglio Musicale Trapanese ospita Sinforosa Petralia, un talento pianistico della nostra terra che eseguirà la Rhapsody in Blue di Gershwin e il Bolero di Gershwin accompagnata dall'Orchestra dell'Ente Luglio Musicale Trapanese diretta da Gianna Fratta. Un concerto, dunque, tutto al femminile.

La rassegna musicale è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con importanti partner come l’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e con il patrocinio della Regione Siciliana, del Parco Archeologico di Lilibeo, Unioncamere Sicilia e la Camera di Commercio di Trapani. Una rassegna nel segno dell’intrattenimento di qualità, che punta a promuovere un'offerta musicale d'eccellenza in provincia di Trapani.



Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 24 agosto, alle ore 21, al Parco Archeologico di Lilibeo con

Giovanni Sollima - Barock Cello, organizzato dagli Amici della Misica di Palermo.

Coloro che parteciperanno all’evento del 14 agosto avranno diritto ad uno sconto sull’ acquisto del biglietto.



DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI - Sarà possibile acquistare i biglietti al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita, 1 (all’interno della Villa Margherita) da Lunedì a Sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30), online sul sito www.lugliomusicale.it e al botteghino, allestito al Parco Archeologico di Lilibeo, un'ora prima dello spettacolo.

Costo biglietti: 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto).