Ferragosto a Marsala, tre ragazzi rischiano di annegare

15/08/2019 14:04:00

Tre ragazzini hanno rischiato di annegare ieri pomeriggio nel mare della zona Sud di Marsala, nei pressi del Signorino.



I tre, che erano in procinto di festeggiare la notte di Ferragosto, sono finiti in balìa del mare agitato e sono stati tratti in salvo dai bagnini che con non poche difficoltà li hanno riportati sulla riva. Lì è stato riscontrato un principio di annegamento, i ragazzi avevano bevuto molta acqua. E' stato quindi necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasferito per precauzione i ragazzi al pronto soccorso di Marsala.



Per il resto, dalle notizie che ci sono al momento, la notte di Ferragosto è trascorsa relativamente tranquilla. La Guardia Costiera di Marsala già da ieri mattina si è adoperata per far sgomberare le tendopoli sulle spiagge e per far togliere i cumuli di legna, almeno quelli più consistenti, per i falò. Sono state elevate alcune sanzioni, e questa mattina la Guardia Costiera ha perlustrato le spiagge per far smontare le tende per consentire la pulizia.