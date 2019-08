Marsala, alunni ed insegnanti della 5^B dell'Industriale insieme dopo 25 anni

23/08/2019 20:00:00

Mercoledi 21 agosto scorso gli alunni della 5ªB dell’Istituto Tecnico Industriale “L. Da Vinci” di Marsala, diplomati nel 1994, si sono riuniti insieme ai loro insegnanti a distanza di 25 anni dagli esami di maturità.

Primo corso dell’allora progetto sperimentale “Ambra”, che si distingueva per l’unione di discipline legate sia all’elettronica che alle telecomunicazioni, gli ex alunni si sono ritrovati per ricordare gli anni trascorsi insieme, ma soprattutto per raccontarsi le proprie esperienze di vita dopo la maturità.

Gli insegnanti, apprezzato particolarmente l’invito dei loro ex alunni, hanno manifestato verso questi ultimi stima e soddisfazione per i traguardi, sia familiari che professionali, raggiunti dopo un quarto di secolo.

(Tra gli ex alunni anche l’attuale Presidente del Consiglio Comunale di Marsala Enzo Sturiano e Salvatore Agate dirigente della Selmar)