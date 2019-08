Il colpo "grosso" alla banca di Trapani. E' caccia alla banda di rapinatori

27/08/2019 06:00:00

Non hanno esitato a derubare un cliente che stava eseguendo un versamento di 200 euro, prima di chiuderlo, assieme alle altre persone presenti in banca, in una stanza, sequestrando loro i telefonini cellulari.



Ma il bottino per i malviventi è stato molto di più: circa 70 mila euro. Nel mirino, il Credem di via Virgilio a Trapani. Ad agire, tre banditi, a volto scoperto, e armati di forbici e taglierini. Rapinatori in trasferta, tutti e tre con accento palermitano.

Una volta dentro ai locali si sono mossi con disinvoltura a testimonianza che il "colpo" era stato pianificato nei minimi dettagli. Hanno atteso l'apertura della cassaforte, facendo man bassa di denaro contante. Poi la fuga. Quando, scattato l'allarme, in via Virgilio sono giunti gli agenti della Squadra volante e della Squadra mobile dei tre nemmeno l'ombra. Non si esclude che ad attenderli fuori vi fosse un quarto complice a bordo di un'auto utilizzata per tagliare la corda. Sta di fatto che i posti di blocco istituiti, in particolare, nelle vie d'uscita della città non hanno dato alcun esito. Per tutta la giornata di ieri, in questura sono stati ascoltati dipendenti e clienti.

Gli investigatori, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, infatti, erano alla ricerca di particolari che li possano mettere sulle tracce dei rapinatori.



L'Ultima rapina in città era stata messa a segno lo scorso 12 luglio, quando un uomo sui 40 anni fece irruzione all'ufficio postale di corso Piersanti Mattarella, fuggendo poi con un bottino di poche centinai di euro. Quello di ieri mattina, invece, è stato un "colpo grosso". Insomma, un'altra storia, non solo per il cospicuo bottino, ma perchè ad agire sono stati dei professionisti.