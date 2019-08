Buseto, liberato cane maltrattato. Il padrone ne aveva ucciso un altro a coltellate

28/08/2019 19:57:00

I Carabinieri di Buseto Palizzolo questa mattina hanno sequestrato nella frazione di Bruca un cane di media taglia legato a catena sotto il sole cocente, senza alcun riparo ed in pessime condizioni igienico sanitarie, affidandone la sua custodia giudiziaria ad Enrico Rizzi, Presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali.

È stato denunciato per maltrattamento di animali il proprietario D.L., classe 1992 che proprio alcuni mesi fa era stato denunciato dagli stessi militari per aver ucciso un randagio a coltellate.

Adesso Bruca, così è stato deciso di chiamarla, è lontana dalla catena e dal sole cocente.

Molti sapevano ma non denunciavano per paura, considerando il padrone un “soggetto pericoloso”. Effettivamente nel 2017 è stato arrestato perché aveva in casa una #bomba a #mano da #guerra.

Qualcuno però ha avvisato Rizzi che è intervenuto assieme al giovane Baldo Ferlito della Lega del Cane di Trapani ed ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma, prontamente intervenuti.

“Le minacce, i mafiosi e i delinquenti non mi hanno fatto e mai mi faranno paura. Gli animali hanno bisogno di essere difesi ed io sarò sempre dalla loro parte a qualsiasi costo. Grazie di cuore ai Carabinieri di Buseto Palizzolo perché sono stati davvero velocissimi ed hanno eseguito l’operazione con una professionalità assoluta” - dichiara Enrico Rizzi, Presidente del NOITA Onlus.