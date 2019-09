Marsala, al Parco Archeologico il documentario Polarquest in ricordo di Sebastiano Tusa

06/09/2019 07:00:00

Il 7 settembre alle ore 18,30, nella Sala Conferenze del Museo archeologico Lilibeo di Marsala sarà presentato l’avvincente documentario POLARQUEST, realizzato durante una recente missione scientifica al Polo Nord sulle tracce del Dirigibile Italia.

Nella splendida cornice del Museo Lilibeo che ospita non solo la celebre nave punica ma ora anche la nave romana di Marausa, verrà inoltre consegnato, prima della proiezione, il “Premio Sebastiano Tusa”, istituito dal Centro Fermi con il patrocinio del Parco Archeologico di Lilibeo,

per onorare la memoria del grande archeologo prematuramente scomparso. Il Premio è destinato a un giovane ricercatore che si sia particolarmente distinto nel campo dell'archeologia o dell’archeometria marina e subacquea.

Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo, ricorderà la figura di Sebastiano Tusa, il compianto Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana che è stato soprattutto un grande studioso, un archeologo di fama internazionale, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il suo legame con Lilibeo e con il Parco si è ulteriormente rafforzato dopo la scelta delle autorità regionali di esporre a Marsala, accanto alla Nave punica, il relitto della nave tardo-romana, da lui scavato, recuperato e seguito nella fase di ostensione. Con tale scelta, fortemente voluta in primis proprio da

S. Tusa, si è venuto a creare, grazie alle altre testimonianze di archeologia subacquea esposti nell’antico Baglio Anselmi - il relitto arabo-normanno e la serie di oltre 500 anfore da trasporto tra le quali esemplari unici per il loro stato di conservazione - un museo di eccellenza, il Museo archeologico Regionale Lilibeo, oggi uno dei più importanti contenitori di archeologia subacquea

del Mediterraneo.

Il documentario POLARQUEST tratta di una missione di ricerca compiuta con successo l'anno scorso in Artico, a bordo di una speciale barca a vela ecosostenibile chiamata Nanuq, in occasione del 90° anniversario della sfortunata spedizione del Dirigibile Italia. Protagonisti della missione POLARQUEST sono stati esperti velisti, scienziati e science communicators del CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) di Ginevra, del Centro Fermi (Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”), dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), della SGI (Società Geografica Italiana).

Grazie alla strumentazione scientifica imbarcata, sono state compiute misure di natura astrofisica, geografica e ambientale in un viaggio di circa due mesi (luglio-agosto 2018) dall'Islanda alle Isole Svalbard, fino alla latitudine record di oltre 82° Nord. Le misure sui raggi cosmici di

POLARQUEST sono state realizzate da un gruppo di ricerca del Centro Fermi e dell'INFN.

Frutto di questa missione è stato anche lo spettacolare documentario POLARQUEST (in francese, con sottotitoli in italiano, della durata di 52 minuti) che verrà proiettato il 7 settembre nella Sala delle Conferenze del Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, un documentario che ha già ricevuto premi e riconoscimenti, in particolare al celebre Festival di Deauville, in Francia.

Per presentare il documentario, Luisa Cifarelli, Presidente del Centro Fermi, intervisterà il geografo Gianluca Casagrande, uno dei principali protagonisti della missione, che ha veleggiato per due mesi a bordo di Nanuq. Si parlerà dunque di scienza ma anche di natura, di navi, di avventura ...