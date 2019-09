Marsala, domani al via la Festa Liturgica di Maria Santissima Addolorata

11/09/2019 20:17:00

Domani prenderanno il via nel Santuario Mariano del centro storico, le manifestazioni religiose in onore di Maria Santissima Addolorata, la cui festa liturgica si celebra domenica prossima, 15 settembre.

Il triduo in preparazione alla ricorrenza del 15 settembre prevede nei giorni il 12, 13 e 14 settembre alle ore 9,30 la recita del Santo Rosario, alle 10,00 la Celebrazione Eucaristica al termine della quale vi sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento fino alle ore 12,30; alle 18,00 ancora il Rosario e alle ore 18,30 la Santa Messa con Riflessione di Don Giuseppe Inglese, responsabile diocesano per la pastorale giovanile.

Per la sola giornata di venerdì 13 settembre – in virtù della concomitanza con la cerimonia inaugurale di “Siciliamo” – la Santa Messa pomeridiana sarà anticipata alle ore 17,30

Il Giorno 15 settembre, festa liturgica dell’Addolorata, si inizierà con lo scampanio (ore 8,30), seguiranno la recita del Santo Rosario (ore 9,30), la Santa Messa (ore 10,00), il Giro della Banda Musicale “Scarlatti” (ore 17,00), la recita del Santo Rosario (ore 18,00) e la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo (ore 18,30).

Tutte le celebrazioni si terranno all’interno del Santuario eccezion fatta per la messa delle ore 18,30 del 15 settembre che si terrà sul sagrato della Chiesa. Tutta la manifestazione si svolge sotto l’egida del rettore del Santuario, Padre Mariano Narciso.

Unitamente alle celebrazioni religiose sono previsti anche momenti ricreativi. Giovedì 12 settembre dalle ore 18,00 e fino alle 20,00 in piazza Addolorata si svolgerà il primo Torneo Rapid di scacchi “Maria Santissima Addolorata” a cura dell’Associazione dilettantistica Scacchi Lilibetana e venerdì 13 settembre l’esibizione, sempre in piazza Addolorata, alle ore 18,00, della Fanfara dei Bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani (offerta da UnionCamere Sicilia e dalla Camera di Commercio di Trapani).