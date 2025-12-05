Mazara, il 5 dicembre la Veglia musicale dell’Immacolata nella Cattedrale

05/12/2025 17:08:00

La Cattedrale “SS. Salvatore” di Mazara del Vallo si prepara ad accogliere, anche quest’anno, la tradizionale Veglia musicale dell’Immacolata, un appuntamento atteso che unisce meditazione e grande musica in vista dell’8 dicembre e del periodo natalizio.

L’evento si terrà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 20.30, con ingresso libero. La serata è organizzata dal parroco don Edoardo Bonacasa insieme all’ensemble “Jubilate Deo”, formato dagli organisti della Cattedrale Roberto Marrone, Marcella Mazzola e Franco Giacomarro, affiancati dai violinisti Alberto Sestiere e Vita Nastasi, per un concerto che intreccia suggestione liturgica e qualità artistica. Protagoniste della parte vocale saranno le soprano Maria Messana e Maria Caterina Vitaggio, che interpreteranno arie e brani celebri del repertorio sacro e classico, accompagnando i fedeli in un percorso di riflessione spirituale in preparazione al Natale.



