Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
05/12/2025 17:08:00

Mazara, il 5 dicembre la Veglia musicale dell’Immacolata nella Cattedrale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/mazara-il-5-dicembre-la-veglia-musicale-dell-immacolata-nella-cattedrale-450.png

La Cattedrale “SS. Salvatore” di Mazara del Vallo si prepara ad accogliere, anche quest’anno, la tradizionale Veglia musicale dell’Immacolata, un appuntamento atteso che unisce meditazione e grande musica in vista dell’8 dicembre e del periodo natalizio.

L’evento si terrà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 20.30, con ingresso libero. La serata è organizzata dal parroco don Edoardo Bonacasa insieme all’ensemble “Jubilate Deo”, formato dagli organisti della Cattedrale Roberto Marrone, Marcella Mazzola e Franco Giacomarro, affiancati dai violinisti Alberto Sestiere e Vita Nastasi, per un concerto che intreccia suggestione liturgica e qualità artistica. Protagoniste della parte vocale saranno le soprano Maria Messana e Maria Caterina Vitaggio, che interpreteranno arie e brani celebri del repertorio sacro e classico, accompagnando i fedeli in un percorso di riflessione spirituale in preparazione al Natale.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola