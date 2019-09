Marsala, due risse in pochi giorni in centro

16/09/2019 15:03:00

Due risse in pochi giorni nel centro storico di Marsala, che hanno turbato, non poco, la quiete dei marsalesi in queste ultime serate estive. La più recente ieri sera, ha visto coinvolti alcuni ragazzi, che ad un certo punto hanno anche minacciato di rompersi delle bottiglie di vetro in testa.

Altra rissa mercoledì sera, sempre in centro, con un ragazzo che è finito in ospedale e un altro giovane, ospite di una comunità, arrestato dalle forze dell'ordine la mattina successiva. Un altro giovane, sempre per la stessa vicenda, è stato denunciato.