"Servizio civile" nelle Pro Loco della provincia di Trapani. Ecco come fare

21/09/2019 04:00:00

Si rinnova anche quest’anno per i giovani tra i 18 e 28 anni la possibilità di intraprendere l’importante esperienza del Servizio Civile Nazionale. Dal 4 settembre scorso infatti e fino al 10 ottobre prossimo sarà possibile presentare le istanze per i 3.797 posti disponibili nei 39.646 progetti attuati quest’anno.



I posti messi a disposizione dall’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, saranno 1.244 in tutto il territorio nazionale su ben 34 progetti. Mentre quelli nella sola provincia di Trapani saranno 17 divisi nei comuni di Buseto Palizzolo, Salemi, Castellamare del Golfo, Custonaci, Gibellina, Valderice e Vita.



Nello specifico per quanto riguarda il Comitato provinciale Unpli Trapani con sede a Vita verrà attivato il progetto Itinerari tra passato e presente; in quella di Buseto Palizzolo il progetto Identità e tradizione del territorio siciliano così come a Castellamare del Golfo e Custonaci; due progetti invece verranno avviati a Gibellina ovvero: Castelli. Fortificazioni e torri medioevali in Sicilia e Identità e tradizione del territorio siciliano; altri due progetti a Salemi: Castelli. Fortificazioni e torri medioevali in Sicilia e Viaggio tra storia, arte natura e tradizioni ed infine a Valderice il progetto Itinerari tra passato e presente.



Due importanti novità sono state introdotte quest’anno: la modalità di presentazione della domanda che dovrà avvenire solo ed esclusivamente on-line attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it; è necessario avere un account SPID per poter accedere alla piattaforma DOL. La seconda novità riguarda la riduzione dell’orario di servizio:

gli Operatori Volontari infatti dovranno svolgere servizio per 1145 (fisse) ore annue, distribuite in 4 ore giornaliere su 6 giorni lavorativi.

Inoltre, ricordiamo ai candidati che presenteranno domanda, che è necessario essere in possesso del Diploma di maturità o di un titolo di livello superiore.



Le selezioni per diventare operatore volontario presso le Pro Loco della Provincia di Trapani si svolgeranno mercoledì 6 Novembre presso Torre Alba, Via Lungomare Peppino Impastato n.29, a Terrasini (PA).

Per avere comunque maggiori delucidazioni al riguardo, il Comitato Unpli Trapani invita gli aspiranti volontari a recarsi nelle sedi delle Pro loco del proprio territorio, oppure contattando il numero: 371 136 7666 (Maria Scavuzzo, Presidente dell’UNPLI Trapani), 0924 953049 (SEDE UNPLI Trapani) o l’indirizzo email serviziocivile@unplitrapani.it .