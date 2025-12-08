Giocattolo sospeso, a Trapani si dona fino al 19 dicembre

08/12/2025 10:00:00

C’è un modo semplice per rendere il Natale un po’ più bello anche per chi ha meno. A Trapani è tornata l’iniziativa del “Giocattolo sospeso”, promossa dal Kiwanis Club Trapani, e c’è tempo fino al 19 dicembre per partecipare.

Il meccanismo è quello della solidarietà più genuina: quando si entra in un negozio e si acquista un giocattolo, se ne può lasciare uno “sospeso”. Quel gioco, pagato da qualcuno che magari non conosceremo mai, finirà nelle mani di una bambina o di un bambino che altrimenti non avrebbe ricevuto un regalo.

Un gesto piccolo, ma capace di fare un’enorme differenza. Perché dietro ogni giocattolo c’è un sorriso, un momento di spensieratezza, un segno concreto di attenzione. Il “Giocattolo sospeso” non è solo beneficenza: è condivisione, è comunità, è il modo più diretto per dire a qualcuno “non sei solo”.

In un periodo in cui le feste spesso diventano una corsa ai regali, questa iniziativa invita tutti a rallentare e a pensare anche agli altri. Senza obblighi, senza grandi gesti: basta un gioco comprato con il cuore.

I giocattoli raccolti verranno poi donati nel periodo dell’Epifania attraverso gli enti benefici presenti sul territorio. Ma la fase più importante è adesso: si può donare fino al 19 dicembre, nei negozi indicati nella locandina.



