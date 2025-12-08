Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
08/12/2025 10:00:00

Giocattolo sospeso, a Trapani si dona fino al 19 dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/giocattolo-sospeso-a-trapani-si-dona-fino-al-19-dicembre-450.jpg

C’è un modo semplice per rendere il Natale un po’ più bello anche per chi ha meno. A Trapani è tornata l’iniziativa del “Giocattolo sospeso”, promossa dal Kiwanis Club Trapani, e c’è tempo fino al 19 dicembre per partecipare.

Il meccanismo è quello della solidarietà più genuina: quando si entra in un negozio e si acquista un giocattolo, se ne può lasciare uno “sospeso”. Quel gioco, pagato da qualcuno che magari non conosceremo mai, finirà nelle mani di una bambina o di un bambino che altrimenti non avrebbe ricevuto un regalo.

Un gesto piccolo, ma capace di fare un’enorme differenza. Perché dietro ogni giocattolo c’è un sorriso, un momento di spensieratezza, un segno concreto di attenzione. Il “Giocattolo sospeso” non è solo beneficenza: è condivisione, è comunità, è il modo più diretto per dire a qualcuno “non sei solo”.

In un periodo in cui le feste spesso diventano una corsa ai regali, questa iniziativa invita tutti a rallentare e a pensare anche agli altri. Senza obblighi, senza grandi gesti: basta un gioco comprato con il cuore.

I giocattoli raccolti verranno poi donati nel periodo dell’Epifania attraverso gli enti benefici presenti sul territorio. Ma la fase più importante è adesso: si può donare fino al 19 dicembre, nei negozi indicati nella locandina.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola