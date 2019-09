Processo "Corsi d'Oro 2", sconto di pena per Genovese. Condannato a 6 anni e 8 mesi

24/09/2019 09:10:00

Pena ridotta in appello per l'ex deputato nazionale di Fi Francantonio Genovese che è stato condannato a 6 anni ed 8 mesi nel processo d'appello «Corsi d'oro 2» sulla gestione dei fondi per la formazione professionale in Sicilia. La sentenza è della Corte d'Appello di Messina nel processo che riguardava complessivamente 21 persone e sette tra enti e società. In primo grado Genovese era stato condannato a 11 anni.

I giudici della corte d'appello nel processo Corsi d'oro 2 hanno inoltre condannato l'ex deputato regionale Francesco Rinaldi a 3 anni e 2 mesi. Pena ridotta anche per la moglie di Genovese, Chiara Schirò che è stata condannata a 2 anni e 6 mesi, mentre Elena Schirò, moglie di Rinaldi è stata condannata a 3 anni e 9 mesi. Pena rideterminata e condanna ridotta inoltre per Graziella Feliciotto 2 anni, pena sospesa, Roberto Giunta 3 anni e 4 mesi, Elio Sauta 2 anni e 6 mesi. Assolta da tutte le contestazioni Giovanna Schirò. Sconto di pena anche per l'ex deputato Francantonio Genovese che è stato condannato a 6 anni e 8 mesi e 4800 euro di multa. I giudici lo hanno assolto dalle accuse di autoriciclaggio e riciclaggio e condannato per l'associazione, tentata estorsione ai danni Albert, due ipotesi di truffa e due ipotesi di reati fiscali. Il sostituto procuratore generale Adriana Costabile aveva chiesto alla Corte d'appello presieduta dal giudice Alfredo Sicuro aveva chiesto 12 aggravamenti di pena rispetto al primo grado. In particolare il rappresentante dell'accusa aveva chiesto la condanna a 12 anni per l'ex deputato Francantonio Genovese e 3 anni e 6 mesi per l'ex deputato regionale Franco Rinaldi chiedendo la condanna per l'associazione reato per il quale era stato assolto nel primo grado. L'operazione Corsi d'oro 2 risale al 2014, l'accusa contestava, a vario titolo, associazione finalizzata alla truffa aggravata, riciclaggio, falso in bilancio ed altro.