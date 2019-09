Marsala, DiventerÃ  Bellissima: "Sul porto si deve svegliare il sindaco e non solo..."

26/09/2019 08:00:00

Marsala svegliati! Questo è l’appello lanciato sui media locali da Giulia Adamo sulla vicenda del progetto di messa in sicurezza del porto di Marsala: Noi ci siamo svegliati da tempo, Chi si deve svegliare è il Sindaco....e non solo!



Favignana e Marettimo hanno avuto stanziati ad oggi per i loro progetti di Messa in sicurezza dei rispettivi porti € 49 milioni (25 e 24); progetti elaborati dal Genio Civile Provveditorato alle Opere Pubbliche Sicilia/Calabria, lo stesso Ente che ha elaborato il progetto di Messa in sicurezza del nostro porto anch’esso “Definitivo”, progetto che è stato regolarmente consegnato al Ministero dell’ambiente per il rilascio del certificato ambientale che l’avrebbe reso “esecutivo” e quindi finanziabile (importo allocato già dalla precedente Giunta Regionale) e cantierabile, iter che hanno seguito le Amministrazioni di Favignana e Marettimo ottenendone i finanziamenti.



L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture a fine Maggio ha richiesto al Gentilissimo Sig. Sindaco come mai l’iter del progetto “Marsala opere di messa in sicurezza…” sembrerebbe fermo dal 2016 e ha richiesto una relazione e la restituzione dello progetto stesso perché intende “verificare la possibilità di portare a compimento l’opera”!



Ad oggi non è stato restituito alcunchè ! Si vuole negare definitivamente alla Città la possibilità della realizzazione di quest’opera strategica ?

Chiediamo con forza al Sindaco di restituire il progetto a suo tempo commissionato dalla Regione!

Fino ad ora il Dr. Di Girolamo ha sempre NEGATO l’esistenza del progetto : ha affermato a TR3 il 25/09/17 “ per quanto riguarda il Porto Pubblico di cui tanto se ne parla, io non ho trovato niente, i nostri uffici non hanno ricevuto nessuno la lettera del Ministero, se ci fosse sicuramente saremmo andati a Roma” e il 27/06/19 al "Volatore” di RMC dove a domanda sul progetto “pubblico” ha risposto “Nessuno lo ha mai visto”!



Ma ha dovuto rispondere alla richiesta dell’Assessorato alle Infrastrutture, e ammetterne in qualche misura l’esistenza, dichiarando poi alla stampa “…progetto?... quattro righe non possono essere un progetto..” .

CollegateVi qui con il link del Ministero dell’Ambiente, vi troverete tutta la VERA storia dell’iter della messa in sicurezza del porto di Marsala e non sono 4 righe, ma troverete , nelle 6 pagine, 58 corposi allegati con tutti gli atti, documenti ed elaborati….altro che 4 righe!

Perché prima aveva sempre categoricamente negato?



Già! Nel Partito Democratico la menzogna e i voltafaccia sono all’ordine del giorno! Ma tali comportamenti non mi sembrano ammissibili da parte del Primo Cittadino, Amministratore Pubblico! La sua pervicace ostinazione nel rendere desaparecido il progetto è stata sconcertante, incomprensibile, irresponsabile e inquietante: cui prodest?



E infine, sempre nella Lettera di risconto all’Assessorato, il nostro Primo Cittadino scrive anche che non vuole i 49 milioni per il porto pubblico, ma vuole essere autorizzato a dei progetti frammentati all’interno dell’attuale area portuale per un importo di 29.000.000 e vuole impegnare le somme prendendole dalla Cassa Depositi e Prestiti (quindi da restituire) per una progettazione e degli studi che sono stati già fatti e pagati!

Che Dio ci aiuti!



Renato Curcio

Coordinatore Comunale “Diventerà Bellissima”